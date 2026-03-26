ECL先勝から中2日のパレスはボーンマスに3失点完敗…先発の鎌田大地はHTで途中交代
[5.3 プレミアリーグ第35節 ボーンマス 3-0 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは3日に第35節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でボーンマスと対戦し、0-3で敗れた。鎌田は先発出場で2ボランチの一人としてプレーしたが、ハーフタイムで途中交代した。
パレスは4月30日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準決勝第1戦(○3-1)から中2日。一方、ボーンマスは中10日とコンディション面で大きな差があるなかでの試合となった。パレスは前半10分にオウンゴールで失点。32分には献上したPKを決められ、0-2と点差を広げられた。
前半を0-2で折り返したパレスは、ハーフタイムに3枚替え。鎌田もこのタイミングでピッチを下がった。
パレスは後半32分にも3失点目を喫し、そのまま0-3で敗戦。再び中2日でECL準決勝第2戦に臨む。
プレミアリーグは3日に第35節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でボーンマスと対戦し、0-3で敗れた。鎌田は先発出場で2ボランチの一人としてプレーしたが、ハーフタイムで途中交代した。
パレスは4月30日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準決勝第1戦(○3-1)から中2日。一方、ボーンマスは中10日とコンディション面で大きな差があるなかでの試合となった。パレスは前半10分にオウンゴールで失点。32分には献上したPKを決められ、0-2と点差を広げられた。
前半を0-2で折り返したパレスは、ハーフタイムに3枚替え。鎌田もこのタイミングでピッチを下がった。
パレスは後半32分にも3失点目を喫し、そのまま0-3で敗戦。再び中2日でECL準決勝第2戦に臨む。