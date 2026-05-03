5月3日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦が終了し、レギュラーシーズンのスタッツリーダーズが確定した。 得点王は1試合平均26.5得点を挙げた仙台89ERSのジャレット・カルバーが受賞。2019年のNBAドラフト1巡目全体6位指名の実績を持つカルバーは、来日1年目からずば抜けた得点力でチームの躍進に貢献し、総得点の3割以上を一人で記録した。