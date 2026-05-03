B1スタッツリーダーズが決定…主要7部門トップに“日本人選手不在”は開幕10年目で史上初

5月3日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦が終了し、レギュラーシーズンのスタッツリーダーズが確定した。

得点王は1試合平均26.5得点を挙げた仙台89ERSのジャレット・カルバーが受賞。2019年のNBAドラフト1巡目全体6位指名の実績を持つカルバーは、来日1年目からずば抜けた得点力でチームの躍進に貢献し、総得点の3割以上を一人で記録した。1ケタ得点に終わったのは第7節のサンロッカーズ渋谷戦のみで、第26節の秋田ノーザンハピネッツ戦ではB1史上最多タイとなる1試合52得点もマーク。2位以下に大差をつける独走で得点王に輝いた。

アシスト王は、来日6年目のD.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）が初受賞。終盤戦は游艾竽（滋賀レイクス）とのデッドヒートを制し、キャリアハイの平均6.4アシストでタイトルを獲得した。

また、ショーン・オマラ（ファイティングイーグルス名古屋）がリバウンド王、デイビッド・ヌワバ（三遠ネオフェニックス）がブロック王をそれぞれ初受賞。3ポイント成功率は、最終戦を欠場したイヒョンジュン（長崎ヴェルカ）がタイトルを獲得した。

惜しくも3ポイント成功率との2冠を逃したネイサン・ブース（仙台89ERS）は、ベストフリースロー成功率賞を94.3パーセントで初受賞。今シーズンはフィールドゴール成功率52.0パーセント、3ポイント成功率47.3パーセントも記録し、一流シューターの証とされる“50-40-90”を達成した。

主要スタッツ7部門のうち複数回受賞となったのは、スティール王に2年連続で輝いたアーロン・ヘンリー（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）のみ。昨シーズンはファイティングイーグルス名古屋で受賞していたが、新天地でも持ち前の守備力を発揮した。

なお、2016年に開幕したBリーグにおいて、主要7部門のスタッツリーダーズに日本人選手が不在となるのは史上初。昨シーズンは佐々木隆成（三遠）がアシスト、比江島慎（宇都宮）が3ポイント、篠山竜青（川崎）がフリースローで個人タイトルを獲得していたが、10年目の節目は7部門すべてを外国籍選手が占める結果となった。

◆▼「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1スタッツリーダーズ

＜得点王＞



26.5 ジャレット・カルバー（仙台）

＜アシスト王＞



6.4 D.J・ニュービル（宇都宮）

＜リバウンド王＞



10.4 ショーン・オマラ（FE名古屋）

＜スティール王＞



1.9 アーロン・ヘンリー（名古屋D）

＜ブロック王＞



1.3 デイビッド・ヌワバ（三遠）

＜ベスト3ポイント成功率賞＞



47.9% イヒョンジュン（長崎）

＜ベストフリースロー成功率賞＞



94.3% ネイサン・ブース（仙台）





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