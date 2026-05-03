平成巨乳ブームをけん引したタレントの大原かおりさんの22年ぶりに写真集「大原かおり写真集キケンなカオリ♡」（撮影・松田忠雄、税別3800円）が5月20日、双葉社よりリリース。誌面カットが公開されました。を発売する。きょう20日、双葉社が発表した。【写真】豊満ボディは健在、お色気ムンムンの大原かおりさん1996年にデビューするやグラビア各誌を席巻し、「出動!ミニスカポリス」「ギルガメッシュないと」（ともにテ