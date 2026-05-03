平成巨乳ブームをけん引したタレントの大原かおりさんの22年ぶりに写真集「大原かおり写真集 キケンなカオリ♡」（撮影・松田忠雄、税別3800円）が5月20日、双葉社よりリリース。誌面カットが公開されました。を発売する。きょう20日、双葉社が発表した。



【写真】豊満ボディは健在、お色気ムンムンの大原かおりさん

1996年にデビューするやグラビア各誌を席巻し、「出動!ミニスカポリス」「ギルガメッシュないと」（ともにテレビ東京）などテレビのバラエティ番組でも活躍。巨乳ブームの立役者としても知られる大原さん。2025年末に芸名を「大原がおり」から「大原かおり」へと改名。そしてデビュー30周年、そして50歳という大きな節目を迎えた彼女が、かつての看板娘時代を彷彿とさせる圧倒的なスタイルを維持し、過去最高に攻めた「裸体」を披露します。



大原さんといえば、バラエティ番組で見せる愛嬌バツグンの姿も印象的ですが、やはりグラビア界でのレジェンド的な活躍ぶりは色あせません。弾けるようなハリのあるHカップのバストは当時、あまたのおっぱい星人を生み出しました。



そして、50歳を迎えた彼女は、年齢を重ねたからこその落ち着いた色気もまといながら、あの圧倒的なスタイルは見事に維持されています。大人の女性になった今だからこそできる、これまでより一歩も二歩も踏み込んだ衣装や演出は往年のファンを驚かせること間違いなし。裸体はもちろん、これまでにないほどバストトップに迫ったショットなど、渾身の84カットは必見です。



【大原かおりさんプロフィル】

おおはら・かおり 1976年2月17日生まれ 東京都出身 T164-B95W58H88 趣味／スノーボード、ウェイクサーフィン、ゴルフ、乗馬など 公式エックス／@oharakaori 公式インスタグラム／oharakaori_otty