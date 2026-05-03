むき出しの原因は当時の米軍戦術2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻では、ドローンによるトップアタック（車体上部への攻撃）で損傷を受けるケースが続出し、「コープケージ（鳥かご）」と呼ばれる金網を張るなどの対策を取らざるを得なくなりました。しかし、過去には上部の防御をそもそもまったく考慮しておらず、“むき出し”だった車両も存在しました。そのひとつが、第二次世界大戦中にアメリカで開発された駆