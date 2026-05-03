明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が3日に行われ、鹿島アントラーズとFC町田ゼルビアが対戦した。今大会、地域リーグラウンドのEASTで上位争いを繰り広げる2チームが、鹿島の本拠地『メルカリスタジアム』で相まみえる。2025明治安田J1リーグ王者の鹿島は、ここまで勝ち点「33」を獲得。今節を既に消化したFC東京が勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の時点では2位に甘んじているが、この試合を勝利すれば