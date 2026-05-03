ユニクロは「絵本コレクション パンどろぼう」の発売に伴い、2026年5月4日から「パンどろぼうおやつボウル」のプレゼントキャンペーンを実施します。おやつボウルは電子レンジ対応対象商品を2点以上購入した人に、「パンどろぼうおやつボウル」を1点プレゼントします。サイズは約直径97mm×高さ62mm、容量は約170mlです。電子レンジに対応しています。食洗器は、本体のみ対応しています。蓋は対応していません。もらえる個数は1人1