【ユニクロ×パンどろぼう】2点購入で「おやつボウル」もらえる！5月4日から数量限定だよ。

ユニクロは「絵本コレクション パンどろぼう」の発売に伴い、2026年5月4日から「パンどろぼうおやつボウル」のプレゼントキャンペーンを実施します。

おやつボウルは電子レンジ対応

対象商品を2点以上購入した人に、「パンどろぼうおやつボウル」を1点プレゼントします。

サイズは約直径97mm×高さ62mm、容量は約170mlです。電子レンジに対応しています。食洗器は、本体のみ対応しています。蓋は対応していません。

もらえる個数は1人1点までです。なくなり次第終了します。

配布総数は約6万点（店舗4.8万点／オンラインストア1.2万点）です。店舗では先着順で、オンラインストアでは抽選でのプレゼントとなります。

店舗でのキャンペーンでは、購入日当日に限り、同店舗での支払いであればレシートでの配布条件の合算ができます。

なお、オンラインストアの「店舗レジ支払い」を利用した場合、同日同店舗での買い物と合算できます。合算して配布条件を満たす場合は、店舗で先着プレゼントの対象となります（「店舗レジ支払い」の1回の会計で条件を満たす場合は、オンラインストアでの抽選対象）。

オンラインストアでは、5月4日8時15分以降の購入がキャンペーンの対象です。

対象商品は4商品あります。

・絵本コレクション UT／パンどろぼう（全2柄／各990円）

サイズ展開：80／90／100／110

・絵本コレクション ドライ パジャマ／パンどろぼう（全2柄／各1990円）

サイズ展開：80／90／100／110／120

商品の組み合わせは自由です。

（C）Keiko Shibata／KADOKAWA

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）