【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モナキが、カプセルトイメーカー・奇人クラブが企画運営する話題のガチャ「証明写真」シリーズに登場。5月2日より発売が開始されたが、設置された全国のヴィレッジヴァンガードには開店前から長蛇の列ができていた。 ■回数制限を設けるも、取り扱い全店舗で開店と同時に即完売！ まるでアトラクションに並ぶようにロープが設置され、開店と同時に全