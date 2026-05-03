大阪で人気の焼きたてチーズケーキ「りくろーおじさんの店」は、3日までに公式サイトなどを通じ、なんばの新店舗オープン、新大阪の1店舗閉店を伝えた。【写真】りくろーおじさんの店、なんばマルイ1階の新店舗4月24日、なんばマルイ1階に常設店がオープンした。「近くの工場から、ほぼ焼きたてのチーズケーキを何回も運びます！チーズケーキ以外の商品も販売いたしますので、お近くへお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ