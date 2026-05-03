りくろーおじさんの店、新大阪の1店舗閉店へ「11年にわたり皆様には長い間支えていただき心より感謝」 なんばには新店舗オープン
大阪で人気の焼きたてチーズケーキ「りくろーおじさんの店」は、3日までに公式サイトなどを通じ、なんばの新店舗オープン、新大阪の1店舗閉店を伝えた。
【写真】りくろーおじさんの店、なんばマルイ1階の新店舗
4月24日、なんばマルイ1階に常設店がオープンした。「近くの工場から、ほぼ焼きたてのチーズケーキを何回も運びます！チーズケーキ以外の商品も販売いたしますので、お近くへお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ」と呼びかけている。
一方、エキマルシェ新大阪店は新大阪駅の全館リニューアルのため、5月31日をもって閉店する。「2015年3月開店以来、11年にわたり皆様には長い間支えていただき心より感謝申し上げます」とメッセージ。
さらに「エキマルシェ新大阪閉店後は、新大阪駅中央口店ならびに新幹線改札内店は、これまで通り営業いたしますので、相変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。
【写真】りくろーおじさんの店、なんばマルイ1階の新店舗
4月24日、なんばマルイ1階に常設店がオープンした。「近くの工場から、ほぼ焼きたてのチーズケーキを何回も運びます！チーズケーキ以外の商品も販売いたしますので、お近くへお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ」と呼びかけている。
さらに「エキマルシェ新大阪閉店後は、新大阪駅中央口店ならびに新幹線改札内店は、これまで通り営業いたしますので、相変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。