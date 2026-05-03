浦和は千葉に2-0勝利、西川周作が振り返った浦和レッズは5月2日にJ1百年構想リーグの第14節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-0の勝利を収めた。今季初の連勝を収め、ホームの埼玉スタジアムには約2か月ぶりに4万人を超える観衆が集まった。GK西川周作は「なんかちょっと景色が違うな」という感覚を試合後に覚えたという。浦和は4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と、田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任