◆米大リーグパドレス０―４ホワイトソックス（２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２日（日本時間３日）、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」でスタメン出場。４打数で２試合ぶりの無安打に終わったが、チームは５連勝で借金「１」となった。昨季１０２敗を喫したホ軍が３０試合以上消化後で借金１となるのは、勝率５割でシーズンを終えた２２年以来４シーズン