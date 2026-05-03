◆米大リーグ パドレス０―４ホワイトソックス（２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２日（日本時間３日）、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」でスタメン出場。４打数で２試合ぶりの無安打に終わったが、チームは５連勝で借金「１」となった。

昨季１０２敗を喫したホ軍が３０試合以上消化後で借金１となるのは、勝率５割でシーズンを終えた２２年以来４シーズンぶりとなる。

パドレス先発は右腕キング。初回１死の第１打席で村上はカウント２―２からの６球目の高め直球をひっかけて一ゴロに倒れた。４回先頭の第２打席は１―２からの４球目の直球に対し、変化球を待っていたか空振り三振に倒れた。

０―０で迎えた６回１死一、二塁で打席が回り、外角チェンジアップをひっかけて一ゴロに倒れた。走者二、三塁に代わり、続くバルガスが２点適時打を放ち、先制に貢献した形となった。８回先頭の第４打席は左腕ハートとの対戦で見逃し三振だった。

４打数無安打２三振で打率２割３分１厘になった。

前日の１３号で村上がメジャー単独トップに浮上した。１２本でＡ・ジャッジ（ヤンキース）とＹ・アルバレス（アストロズ）が２位につけていたが、連発はならなかった。１３号は日本人メジャー史の大きな区切りとなるメモリアル弾となった。１９９８年に野茂英雄（当時ドジャース）が１号を放って以来、２８年でたどり着いた日本人通算１０００号の大台弾だった。