きのこの子さんの漫画「ランドセルの色問題」（全4話）がインスタグラムで合計4700以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むかわいいものが好きな息子は、「ランドセルはピンクがいい」と言い出しました。好きなものを認めてあげたいけれど、と悩む母でしたが…という内容で、読者からは「ラン活は大変！」「うちも同じように悩みました」「納得できてよかった」などの声が上がっています。親も子も納