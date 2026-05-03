きのこの子さんの漫画「ランドセルの色問題」（全4話）がインスタグラムで合計4700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

かわいいものが好きな息子は、「ランドセルはピンクがいい」と言い出しました。好きなものを認めてあげたいけれど、と悩む母でしたが…という内容で、読者からは「ラン活は大変！」「うちも同じように悩みました」「納得できてよかった」などの声が上がっています。

親も子も納得できた“ランドセルの選び方”

きのこの子さんは、インスタグラムとブログ「きのこの子家のじゆうちょう」で漫画を発表しています。きのこの子さんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

きのこの子さん「さまざまなラン活ブログやインスタの漫画を見て、各家庭ごとに解決エピソードがあるんだなと感じました。わが家のエピソードもその一つとして残しておきたいと思って漫画にしましたが、どなたかの参考になれば幸いです」

Q.「何色がいい？」と聞かれるまで、息子さんがランドセルについて何か言ったことはありましたか。

きのこの子さん「何も言っていませんでした。目には入っていたのでしょうが、人ごとのようで、男の子がどんな色のランドセルだったとか、女の子はどんな色だったとかは、まったく気にしていなかったようです。なので、自分の使いたいランドセルの色を聞かれたときも、純粋に好きな色を答えたのだと思います」

Q.入学して、周囲にパステルカラーのランドセルを持っている男子はいましたか。

きのこの子さん「私が見た範囲では誰もいませんでした」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

きのこの子さん「好きな色を否定したくないけど、6年間使うことを考えると無難な色を選んでほしい、という気持ちで悩んでいる方がたくさんいらっしゃいました。『ランドセルのサブスクを使う』『黒を買って、ランドセルカバーをピンクにする』『黒メインでピンクのステッチが入ったものにする』など、いろいろな解決策も教えていただきました。また、『“ピンクが好き”という、本人の意思を否定してほしくない』という意見もありました」