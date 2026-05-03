◇東京六大学野球第4週第1日慶大3−1東大（2026年5月2日神宮）1回戦2試合が行われ、慶大が3―1で東大に先勝。同点の8回に林純司内野手（3年）が決勝の2点三塁打を放った。開幕4連敗中だった立大は1―0で明大を下し、リーグ通算1000勝を挙げた。慶大は林純が一振りで勝利をたぐり寄せた。1―1の8回2死一、二塁で直球を捉え、打球を右中間に運ぶ2点三塁打。「チャンスで打つ練習をしていたので良かった。チームが勝つため