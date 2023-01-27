リーグ・アン 25/26の第32節 メッスとモナコの試合が、5月3日02:00にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはゴティエ・ハイン（FW）、ギオルギ・クビリタイア（FW）、Mbala Nathan（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはアレクサンドル・ゴロビン（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが