リーグ・アン 25/26の第32節 メッスとモナコの試合が、5月3日02:00にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはゴティエ・ハイン（FW）、ギオルギ・クビリタイア（FW）、Mbala Nathan（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはアレクサンドル・ゴロビン（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の49分に試合が動く。メッスのゴティエ・ハイン（FW）のアシストからジェシー・デマンゲ（MF）がヘディングシュートを決めてメッスが先制。

58分、モナコは同時に3人を交代。サイモン・アディングラ（FW）、ポール・ポグバ（MF）、ラマイン・カマラ（MF）に代わりアンス・ファティ（FW）、アラジ・バンバ（MF）、ママドゥ・クリバリ（MF）がピッチに入る。

61分モナコが同点に追いつく。マグネス・アクリウシェ（MF）のアシストからフォラリン・バロガン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

73分、メッスは同時に2人を交代。ベンジャミン・スタンボウリ（DF）、Mbala Nathan（FW）に代わりベリエブ・ミュノンゴ（MF）、ギオルギ・アブアシビリ（MF）がピッチに入る。

74分、モナコが選手交代を行う。アレクサンドル・ゴロビン（MF）からマイカ・ビーレス（FW）に交代した。

81分、メッスは同時に2人を交代。ジェシー・デマンゲ（MF）、ギオルギ・クビリタイア（FW）に代わりPandore Jahyann（MF）、ハビブ・ディアロ（FW）がピッチに入る。

84分、モナコが選手交代を行う。クリスティアン・マウィッサ（DF）からカイオ・エンリケ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分モナコが逆転。カイオ・エンリケ（DF）のアシストからアンス・ファティ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、モナコが1-2で勝利した。

なお、モナコは62分にママドゥ・クリバリ（MF）、81分にクリスティアン・マウィッサ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 04:00:58 更新