リーグ・アン 25/26の第32節 パリ・サンジェルマンとロリアンの試合が、5月3日00:00にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはイブラヒム・ムバイエ（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）、ペドロ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）、アーサー・エボン（MF）らが先発