こんにちは！日本一陽気なオフィスレディ喜多ゆかりです。 ©️ABCテレビ 今回は、畑芽育さんと志田未来さんW主演のドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜よる10時15分放送）で、２か月前に謎の転落死をしてしまう大迫美郷を演じる榊原郁恵さんインタビュー後編です。なんと！撮影中、屋上シーンのキーポイントとなる鳩と“会話”していたというタレコミが…真相を聞い