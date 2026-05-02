大好きなブラッシングをしてほしい猫さんが、飼い主さんにおねだりを始めて…？元ボス猫さんによるいじらしいアピール姿が多くの反響を呼びました。 注目の投稿は記事執筆時点で30万回再生を記録しており、「めちゃくちゃ可愛いじゃないかぁ～♡」「ボスなのに、鳴き声きゃわわ…」「ギャップ萌えですね！」といったコメントが寄せられています。 【動画：戸を開けて『部屋に入ってきた元ボス猫』→にゃ&#