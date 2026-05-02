◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）中日・大野雄大投手が６回４安打無失点で今季３勝目を挙げ、通算１００勝に到達した。昨季は８度もチームの連敗を止めた左腕は、またも３連敗ストップで節目を飾った。試合後はまず、捕手の石伊に「本当に相手が狙っていない球を要求してくれた。甘い球でも見逃しが多かった。そこに尽きると思います」と感謝した。前日（１日）には、巨人・田中将が歴代２位タ