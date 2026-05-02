晴天に恵まれた広島市中心部ではドイツビールを味わえるイベントが開かれ、多くの人で賑わっています。■「カンパーイ！」ひろしまゲートパークプラザで開かれているのは、「広島フリューリングフェス」です。春の訪れを祝うドイツの祭りの雰囲気を取り入れたという新たなイベント。40種類以上のドイツビールと料理を目当てに多くの人が訪れていました。■福山市から来た客「美味しいですね。