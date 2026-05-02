◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝５月２日、栗東トレセン馬体も仕上がっている。アクアヴァーナル（牝5歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は角馬場から栗東・坂路をキャンター。６３秒１―１５秒９で力強く駆け上がった。四位調教師は「気合が乗っていて、雰囲気も良かった」とうなずいた。前走の阪神大賞典は、先行する強気の競馬で２着と好走した。この中間は２週続け