体幹トレーニングのような光景に驚きの声続々！ 思わず二度見してしまいそうなほど衝撃的なおもちちゃんの光景、それは…まるで空中でブリッジをしているかのような体勢でくつろいでいたこと！ おもちちゃんは後ろ足を白いソファに乗せ、前足は少し離れた茶色のイスに乗せてくつろいでいたのでした。 腹筋や前足にかなりの負荷がかかりそうなその姿を見た飼い主さんからは「それ、くつろげてる？」と困惑の声があ