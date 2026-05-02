猫が火事を招いてしまうケース5つ 猫による火災事故は、特別なことが起きたときだけに起こるわけではありません。 むしろ、毎日の何気ない動きの延長で起こることが多いため、見落としやすいのが怖いところです。まずは、特に注意したいケースを見ていきましょう。 1.コンロのスイッチを押してしまう キッチンに飛び乗った拍子に、ガスコンロやIHのボタンに触れてしまい、意図せず作動することが