モデルでタレントの藤田ニコルが1日、自身のInstagramを更新し、夫の稲葉友との第1子を出産したことを報告した。【写真】美男美女すぎる！稲葉友&藤田ニコルのウエディングフォト藤田は2023年8月、俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を自身のSNSにて報告していた。【コメント全文】皆様へ晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度、私たち家族に新しい命が誕生いたし