藤田ニコルが第1子出産 2023年に稲葉友と結婚【コメント全文】
モデルでタレントの藤田ニコルが1日、自身のInstagramを更新し、夫の稲葉友との第1子を出産したことを報告した。
【写真】美男美女すぎる！ 稲葉友&藤田ニコルのウエディングフォト
藤田は2023年8月、俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を自身のSNSにて報告していた。
【コメント全文】
皆様へ
晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。
生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
2026年5月1日
稲葉友 藤田ニコル
引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）
【写真】美男美女すぎる！ 稲葉友&藤田ニコルのウエディングフォト
藤田は2023年8月、俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を自身のSNSにて報告していた。
【コメント全文】
皆様へ
晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。
初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
2026年5月1日
稲葉友 藤田ニコル
引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）