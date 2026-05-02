【モデルプレス＝2026/05/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月30日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル抜群」ミニ丈姿◆村谷はるな、美脚際立つミニボトムモノトーンコーデ公開村谷は「辛いもののあとは甘いものだよね。韓国料理もチーズケーキもおいしかった」