テレビ界の常識が覆されようとしている。4月13日か19日までの番組で視聴率2ケタを取った21本のうち、NHK連続テレビ小説「風、薫る」やNHK「ニュース7」など15分や30分の番組が計8本あった。5月1日に発表された4月20日から26日までの番組も同様で、2桁の20本のうち、8本が30分以内の番組だった。【もっと読む】【写真】ワイドショーで最近、「事件リポーター」を見なくなったのはなぜですか？「2010年代以降、テレビでは長時間番