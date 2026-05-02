（台北中央社）外交部（外務省）は2日、自民党青年局のメンバーが2日から6日までの日程で台湾を訪問すると発表した。局長の平沼正二郎衆院議員を団長とし、頼清徳（らいせいとく）総統らと面会するとした上で、心からの歓迎の意を表した。訪台するのは、平沼氏の他、衆院議員の高見康裕氏、草間剛氏、山本大地氏、参院議員の今井絵理子氏、日本青年会議所日台友好の会の麻生将豊会長ら12人。外交部によると、一行は蕭美琴（しょう