DeNAは2日、5月26日〜28日に開催する『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』第2戦スペシャルゲスト、AKB48の出演メンバーと出演詳細決定を発表した。当日は、試合前の「叫べ！大星援SHOWTIME」や試合後の「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL LIVE」に出演するほか、「Hisense ハマスタバトル」では昨年に引き続き、秋山由奈さん、伊藤百花さん、八木愛月さんの3名が、球団オフィシャルパフォーマンスチームdianaとのリレー対決に挑