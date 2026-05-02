[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](ヒマスタ)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 31 セランテスDF 7 文仁柱DF 27 羽田健人DF 40 平瀬大DF 85 箱崎達也MF 6 福田晃斗MF 8 荒木大吾MF 9 中村駿MF 10 北龍磨MF 14 生地慶充FW 17 川本梨誉控えGK 51 菅沼一晃DF 5 加藤慎太郎DF 26 大串昇平DF 66 キム・ユゴンDF 79 藤田准也MF 3 萩野滉大MF 19 松本歩夢FW 18 ワッド・モハメッド・サディキFW 21 横