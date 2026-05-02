岐阜vs札幌 スタメン発表
[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](ヒマスタ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 40 平瀬大
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 26 大串昇平
DF 66 キム・ユゴン
DF 79 藤田准也
MF 3 萩野滉大
MF 19 松本歩夢
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 21 横山智也
監督
石丸清隆
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 28 岡田大和
DF 37 徳差優利
DF 50 浦上仁騎
DF 55 梅津龍之介
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
MF 22 キングロード・サフォ
MF 35 原康介
MF 39 川原颯斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 51 高木駿
DF 47 西野奨太
MF 16 長谷川竜也
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 堀米悠斗
FW 19 ティラパット
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 40 平瀬大
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 26 大串昇平
DF 66 キム・ユゴン
MF 3 萩野滉大
MF 19 松本歩夢
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 21 横山智也
監督
石丸清隆
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 28 岡田大和
DF 37 徳差優利
DF 50 浦上仁騎
DF 55 梅津龍之介
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
MF 22 キングロード・サフォ
MF 35 原康介
MF 39 川原颯斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 51 高木駿
DF 47 西野奨太
MF 16 長谷川竜也
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 堀米悠斗
FW 19 ティラパット
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太