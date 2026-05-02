元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が1日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。阪神時代に共に食事に出かけていたという投手を明かす場面があった。井川氏は07年に移籍金30億円、契約金は5年20億円という破格の契約でヤンキースに移籍。だが投球数を徹底管理されるメジャー流の調整が合わず、デビュー戦では5回7失点と大炎上するなど苦しんだ。その中で