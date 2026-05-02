【写真】目黒蓮『日経エンタテインメント！』誌面カット＆表紙／インタビュー＆取材裏話 他 Snow Manの目黒蓮が、『日経エンタテインメント！』2026年6月号の表紙＆巻頭インタビューに登場。誌面カットとともに語られた“挑戦”への思いにも注目が集まっている。 ■目黒蓮、鋭い視線が際立つ誌面カット公開 同誌の公式SNSでは、見開きにわたる目黒のビジュアルが公開。かき上げた前髪に、ベージュのベスト