●ツインズ3−7ブルージェイズ○＜現地時間5月1日ターゲット・フィールド＞トロント・ブルージェイズが快勝を収め、敵地4連戦を2勝2敗のタイで折り返し。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、渡米後初の1試合2本塁打を記録した。2対2の同点に追い付かれた直後の4回表、先頭打者として第2打席に立った岡本は、カウント3-1から先発ウッズリチャードソンの外角スライダーを振り抜いて左翼スタンドに6戦ぶ