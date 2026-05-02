初夏の爽やかな海風を感じながら、ゆったりとお得に船旅を楽しみませんか？ さんふらわあトラベルから、2026年5月7日〜31日出発分を対象とした「【WEB予約限定】船旅まる得パック」を発売中です。最大の魅力は、片道のフェリー運賃に豪華な船内夕朝食バイキングがセットになっていること。神戸〜大分、大阪〜志布志の2航路が対象で、徒歩プラン1万2,000円〜という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。執筆時点で5月16日