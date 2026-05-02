開催：2026.5.2 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 4 - 5 [レンジャーズ] MLBの試合が2日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとレンジャーズが対戦した。 タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 1回表、4番 ジョシュア・ヤング 5球目を打ってレフトへのタイムリ}