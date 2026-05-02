開催：2026.5.2

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 4 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が2日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとレンジャーズが対戦した。

タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。

1回表、4番 ジョシュア・ヤング 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 DET 0-1 TEX

3回表、9番 ダニー・ジャンセン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 DET 0-2 TEX、4番 ジョシュア・ヤング 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 DET 0-3 TEX、5番 ジョク・ピダーソン 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 DET 0-4 TEX

4回裏、8番 ウェンセール・ペレス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-4 TEX、9番 李灝宇 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-4 TEX

5回裏、5番 ライリー・グリーン 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 DET 4-4 TEX

8回表、7番 アレハンドロ・オスナ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 DET 4-5 TEX

試合は4対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのタイラー・アレクサンダーで、ここまで1勝0敗2S。負け投手はタイガースのバーチ・スミスで、ここまで0勝1敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 10:48:10 更新