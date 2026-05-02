4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話にて、元アイドルでモデルのルナ（29）と彼氏のユウキ（31）が、女性にとって切実な問題である「出産のリミット」を巡り激しく衝突した。【映像】修羅場の末にユウキが部屋を出ていく瞬間本作は、交際中でありながら結婚に踏み切れない3組のカップルが、オーストラリアでの7日間の旅を通じて「結婚」か「別れ」の究極の選択を迫られるリアリティ番組。スタジオで