オリックスの西川龍馬選手が、開幕から先発出場を続け打撃でチームを引っ張っている。手にするグラブは故障で戦列を離れている廣岡大志選手のもの。早期復帰を願う思いが込められている。「ただ、カッコいいから使っているだけです。ロッカーに大志のグローブがあったので、ちょっと借りてやろうかと思って。早く帰ってきてほしいという思いですか？ もちろん持っています」。いつもとは違うグラブのことを尋ねると、シャイな