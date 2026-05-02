なんでその仕事に？カチカチ、カチカチ、カチカチ……。手ぬぐいをかぶったロボットが、凄(すさ)まじい勢いで茶葉を摘(つ)んでいく。その速さは人間の倍以上。あっという間に作業を終えたロボットは、茶葉を入れた竹製のカゴを首から下げ集積所に運んだ。「茶摘みロボットは、浙江理工大学や重慶郵電大学などが５年の歳月をかけ開発しました。膨大な量の茶摘み映像を学習させ、一つの茶葉を１〜２秒の速さで正確に枝から切り取るこ