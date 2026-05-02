来店者に啓発グッズを手渡す警察官＝１日、横須賀市神奈川県警は１日、自転車利用時のヘルメット着用を呼びかけるキャンペーンを横須賀市のスーパー「イオン久里浜店」で開催した。啓発グッズを配布し、自転車の交通違反に対する反則切符（青切符）制度が４月から始まったことも周知した。県警が５月１日を自転車用ヘルメットの着用促進に向けた「活動強化日」に定めていることから実施した。会場では約４０種類の自転車用ヘル