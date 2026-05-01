スマホやパソコンの使いすぎは良くないとは知りつつ、仕事でもプライベートでも、なかなか手放せないのが現実ではないでしょうか。しかし、作家で経営者でもある沢渡あまねさんは、数カ月に一度、週末のデジタルデトックスを続け、仕事にも健康にもよい効果を得ているといいます。沢渡さんの著書『スマホに振り回されない デジタル解毒（デトックス）のすすめ』（青春出版社）から、無理のないデジタルデトックスの始め方を紹介し