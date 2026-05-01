5月5日のこどもの日を前に、長門市の園児に毎年恒例のお菓子がプレゼントされました。長門市内9つの幼稚園や保育園にお菓子を贈ったのは、深川養鶏農業協同組合です。ふるさとに親しみをもってもらおうと毎年、行われているもので今回で6回目です。プレゼントには、鶏卵せんべいやバームクーヘンなどが入っていて、およそ800個の詰め合わせが市内の園で手渡されました。園児「（誰と食べますか）ママ・にいに」「（も