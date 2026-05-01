4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode05のあらすじと場面カットが公開された。Episode05にて初登場となる先輩アイドル・綿屋凛役は大橋彩香が担当する。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ