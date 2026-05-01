『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode05あらすじ＆場面カット公開！
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode05のあらすじと場面カットが公開された。Episode05にて初登場となる先輩アイドル・綿屋凛役は大橋彩香が担当する。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、5月3日（日）より放送のEpisode05「地獄のクイズへようこそ」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode05も公開された。
＜Episode05「地獄のクイズへようこそ」あらすじ＞
お互いの正体を知らぬまま、アイドルのリリィ、ルルとして活動する風と流。今回は塔子とせなを加えた事務所メンバーの4人でクイズ番組に出演するが、番組を盛り上げようと思ったリリィは、こっそりと魔法を使ってしまう。
＞＞＞Episode05場面カットをすべてチェック！（写真18点）
そして、Episode05にて初登場の先輩アイドル・綿屋凛役は、大橋彩香が担当。どのようなキャラクターなのか、ぜひ放送や配信でご確認を。
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode05も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
＜Episode05「地獄のクイズへようこそ」あらすじ＞
お互いの正体を知らぬまま、アイドルのリリィ、ルルとして活動する風と流。今回は塔子とせなを加えた事務所メンバーの4人でクイズ番組に出演するが、番組を盛り上げようと思ったリリィは、こっそりと魔法を使ってしまう。
＞＞＞Episode05場面カットをすべてチェック！（写真18点）
そして、Episode05にて初登場の先輩アイドル・綿屋凛役は、大橋彩香が担当。どのようなキャラクターなのか、ぜひ放送や配信でご確認を。
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode05も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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